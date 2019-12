Zaradi nesreče zastoj na gorenjski avtocesti

Zaradi prometne nesreče je zastoj na gorenjski avtocesti, poroča portal Prometno-informacijskega centra za državne ceste . Med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod sta v smeri proti Ljubljani zaprta vozni in prehitevalni pas.Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, sta bili v nesreči, ki se je zgodila okoli 14. ure, udeleženi dve vozili. Po prvih podatkih ne gre za hujšo nesrečo.Zastoj je trenutno dolg 5 kilometrov. Pot se podaljša za 30 do 40 minut. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod, a tudi tam že nastajajo zastoji.