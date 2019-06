Zaradi nesreče bo Luka odrezana vsaj nekaj dni

Koper - »Ocena, da bo zaradi železniške nesreče pri Dolu pri Hrastovljah Luka Koper od sveta odrezana najmanj mesec dni, je močno pretirana. Mi računamo, da bomo posledice nesreče odpravili v nekaj dneh, toda realnejšo oceno bomo lahko podali jutri,« nam je pozno zvečer povedal direktor SŽ Infrastruktura Matjaž Kranjc.

»Nesreča je huda in o pravih vzrokih še ne bi rad govoril, preden ne bo podrobnejše preiskave. Iztirilo je šest vagonov, vsak vagon je dolg 15 metrov, poškodovanih je približno 100 metrov ali malce več tirov. Ker se je nesreča zgodila v predoru, je po eni strani bolje, saj se vagoni niso prevrnili daleč. Po drugi strani pa bo reševanje iz predora težje, ker so vagoni težje dostopni.

Naredili smo že načrt reševanja, gasilci in civilna zaščita je že začela prečrpavati gorivo iz šestih vagonov, delo bo opravljeno čez noč. Jutri dopoldan bomo natančneje vedeli, kaj nas še čaka in natančnejša količina izlitja. Jaz upam, da nam bo v čim večji meri uspelo uresničiti načrt. Doslej so o količini izlitega kerozina ljudje samo ugibali,« je povedal Matjaž Kranjc.

Generalni direktor SŽ Dušan Mes je potrdil Kranjčeve ocene in dejal, da bi tire morali popraviti v treh dneh in da bi torej v soboto vlaki za Luko že morali voziti, če ne bi prišlo do kakšnih presenečenj. Tudi o nevarnosti vpliva kerozina na podtalmico in pitno vodo Rižanskega vodovoda se ocene še precej razlikujejo. »Ravnali bomo tako, kot smo v primeru žleda, skušali bomo čim prej ponovno vzpostaviti promet. Vendar so nekatere stvari še nejasne, ker so se vagoni prevrnili v tunelu, kjer nas lahko čaka še kakšna nepredvidena ovira pri našem reševanju. Res ne vem, zakaj so se pojavile govorice o tako dolgem reševanju. Je pa že to, da bo promet stal tri dni, dovolj velika škoda,« meni Dušan Mes.

Sebastjan Šik iz Luke Koper je izrazil upanje, da bo delavcem SŽ uspelo odpraviti posledice v skladu z načrti. »Še enkrat se je izkazalo, kako zelo ranljiva je ta naša želežniška povezava, saj namesto nje nimamo nobene alternativne železniške možnosti. Še dodatna škoda je zato, ker so se ravno v zadnjem času storitve SŽ pri prevozu kontejnerjev in druegga blaga iz pristanišča občutno izboljšale in je prevoz po tirih potekal brezhibno ter v skladu z dogovori,« je ocenil Šik.