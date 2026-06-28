Zaradi nesreče na avtocesti pred Domžalami zaprt vozni pas

Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na odseku med Šentjakobom in Domžalami v smeri proti Mariboru. Nastaja zastoj.

Nesreča se je po podatkih Darsa zgodila nekaj pred 9. uro pred priključkom Domžale. Zastoj vozil sega v dolžino 1,3 kilometra, čas vožnje pa se lahko podaljša za okoli šest minut.

Na štajerski avtocesti bo uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaprt še danes do 22. ure. Danes ponoči bodo med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani zaradi del 30 minutne popolne zapore.

Zapore na primorski avtocesti

Zastoji nastajajo na cesti Šmarje - Koper in Lucija - Izola, o zastojih pa poročajo tudi na cesti Lesce - Bled.

Na primorski avtocesti so popolne zapore na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek, 6. julij, in sicer od 17. ure dalje, predvidoma do 12. julija. Obvoz bo mogoč preko priključkov Razdrto in Unec, je razvidno s spletne strani promet.si.