Odstranili posledice nesreče na Primorki, še vedno daljši zastoj do Vrhnike

Po jutranji prometni nesreči na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru so odstranili posledice. Nastal je zastoj, trenutno je dolg 14 kilometrov, poroča prometnoinformacijski center. Na Policijski upravi Ljubljana so za STA navedli, da se je avtodom zaradi neprilagojene hitrosti prevrnil na bok. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Primorska avtocesta je bila zaradi nesreče nekaj časa zaprta, ostaja daljši zastoj, tudi na vzporedni regionalni cesti. Za pot od Ljubljane do Kopra je treba trenutno računati na uro in 35 minut.

Na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Jugom proti Malencam je oviran promet na odstavnem pasu.

Na pomurski avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas proti Gruškovju je sedaj zaprt vozni pas. Nastal je zastoj.

Pred predorom Karavanke proti Sloveniji, kjer občasno zapirajo predor, prav tako nastajajo zastoji, obenem tudi pred prehodom Šentilj proti Sloveniji.

Zaradi dela na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru.

Popolne zapore

Od ponedeljka od 7. ure do 15. junija bo popolna zapora ceste Lipnica-Kropa-Rudno med Podblico in Lajšami. Do 17. ure bo na cesti Velenje-Arja vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni. Od sobote od 22. ure, do ponedeljka do 6. ure bo popolna zapora ceste Želodnik-Domžale na Viru. Do nedelje do 19. ure bo popolna zapora ceste Ravne-Dravograd na Ravnah. Od 8. do 17. ure bo zaradi prireditve zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti.