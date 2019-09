Zaradi nesreče na štajerski avtocesti se potovalni čas podaljša za dobro uro

Na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale je zaprt vozni pas in oviran promet na izvozu proti Mariboru. Nastal je daljši zastoj, potovalni čas se podaljša za več kot uro. Zastoj je tudi na koncu štajerske avtoceste pred prehodom Šentilj, kjer se v smeri Avstrije potovalni čas podaljša za slabe pol ure, sporoča prometno-informacijski center.



Po podatkih Policijske uprave (PU) Ljubljana so bila v nesreči na štajerski avtocesti udeležena štiri vozila. V nesreči ni bil nihče poškodovan, voznikom pa svetujejo, da upoštevajo obvestila upravljalca ceste glede zapore ceste in spremljajo prometne informacije, je še sporočil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi PU Ljubljana.



Polovična zapora je nastala tudi na regionalni cesti Pesnica - Lenart pri avtocestnem priključku Lenart.​ Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen tudi promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.​





Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, Obrežje, Dobovec in Gruškovje.

​Dela na cesti

​Zaradi rušenja cestninske postaje je na primorski avtocesti zaprt priključek Divača v obe smeri. Obvoz je možen preko priključkov Kozina, Sežana vzhod in Senožeče.



​Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Kranj zahod proti Avstriji. Na dolenjski avtocesti pa je med priključkoma Grosuplje in Višnja Gora spremenjena prometna ureditev. Vozniki, ki želijo zapustiti avtocesto na priključku Višnja Gora proti Novemu mestu, naj se na začetku delovne zapore pri Grosupljem držijo levega pasu.



​Na vipavski hitri cesti bo na območju cestninske postaje Bazara predvidoma do 21. ure promet urejen po eni polovici hitre ceste dvosmerno, po enem prometnem pasu v vsako smer. Cesta Kranjska Gora - Vršič bo zaprta predvidoma do 4. oktobra. Obvoz bo preko prelaza Predel in prehoda Rateče, med vikendi bo cesta sicer odprta.



V nočeh na sredo, četrtek in petek bo na gorenjski avtocesti v predoru Karavanke promet potekal izmenično enosmerno med 20. in 5. uro zjutraj.