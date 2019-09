Zaradi nesreče štirih tovornih vozil je zaprta Primorka med Vrhniko in Logatcem proti Kopru

Danes okoli 18.20 ure se je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru zgodila prometna nesreča, v kateri so po prvih zbranih obvestilih udeležena štiri tovorna vozila. Do nesreče je prišlo pred viaduktom Verd v smeri Logatca, ena oseba pa naj bi bila ukleščena v vozilu. Kot so pojasnili s PU Ljubljana na kraju interventne službe še opravljajo aktivnosti, avtocesta pa je v smeri proti Kopru v celoti zaprta.



Zaradi nesreče je nastal večkilometrski zastoj, po zadnjih informacijah je kolona vozil dolga več kot sedem kilometrov. Policija vse udeležence v prometu poziva, da upoštevajo obvestilo upravljavca ceste in se ne ustavljajo in upočasnjujejo vožnje na nasprotnem smernem vozišču v smeri Ljubljane. S prometno-informacijskega centra za državne ceste voznike pa opozarjajo, da morajo vozniki med ustavljenima kolonama pustiti dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.



Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni regionalni cesti Brezovica - Logatec. Zastoj je nastal tudi pred izvozom Brezovica proti Kopru.