Javno-zasebna partnerstva od A do Ž

Živimo v času, ko je standard javnih služb in javne infrastrukture na izjemno visoki ravni. Ob intenzivnem tehnološkem napredku in starajoči se družbi pa so potrebe in pričakovanja državljanov po ohranjanju nivoja teh storitev ali celo njihovega izboljšanja vedno večja.