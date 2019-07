Dolenjska avtocesta spet odprta

Zaprt je prehitevalni pas. FOTO: Promet.si

Na dolenjski avtocesti se je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu zgodila prometna nesreča. Udeleženi sta bili dve vozili, lažje se je poškodovala ena oseba, nastal pa je zastoj.Zaradi ogleda kraja dogodka in zbiranja obvestil ter odpravljanja posledic nesreče je bil zaprt promet v smeri Dolenjske. Okoli 10. ure dopoldan so avtocesto ponovno odprli.Zaradi prometne nesreče je zastoj nastal tudi na ljubljanski južni obvoznici pred uvozom Ljubljana jug proti Malencam, zaprt je prehitevalni pas.Zastoj je tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru.Čakalna doba za osebna vozila je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane v obe smeri ter na Starodu, Obrežju in Gruškovju pri izstopu.