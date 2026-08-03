Štajerska avtocesta po nesreči znova prevozna

Štajerska avtocesta je bila zaradi prometne nesreče zaprta pred predorom Golo Rebro proti Mariboru. Posledice prometne nesreče so umaknili, ostaja pa zastoj, ki sega do počivališča Zima, poroča prometnoinformacijski center. Obvoz je možen med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ali po cesti Celje center–Vojnik–Slovenske Konjice.

Na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče nastaja zastoj. FOTO: Dars

Zastoj pri predoru Golo Rebro sicer nastaja tudi v nasprotni smeri med predorom in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Občasno zastoj nastaja tudi med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Proti Mariboru pa zastoj nastaja še med Dramljami in predorom Pletovarje.

Zastoji tudi drugod po državi

Zastoj nastaja tudi na primorski avtocesti, kjer je pri Ravbarkomandi proti Ljubljani v delovni zapori zaprt desni vozni pas. Kolone vozil prav tako nastajajo proti Kopru, med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno.

Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici od Kosez in Barja mimo Kozarij proti Brezovici.

Gost promet z zastoji je tudi na regionalnih cestah, na cesti Škofije–Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli ter na cestah Lesce–Bled, Šmarje–Koper, Lucija–Strunjan in Ljubljana–Brezovica, še poroča prometnoinformacijski center.