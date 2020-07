Zaradi neurij za severovzhod države objavljeno rdeče opozorilo

Možno poplavljanje vodotokov

Vreme že zahtevalo intervencije

Padavine in nevihte tudi drugod

Zvečer in ponoči bo oblačno s padavinami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu delno jasno. Drugod bo dopoldne oblačno, v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še deževalo.



Popoldne se bo delno zjasnilo. Ponekod bo pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo sončno.

Agencija za okolje RS je zaradi nevarnosti neviht, nalivov in sunkov vetra za današnji večer in ponoči, do jutranjih ur, za severovzhod države objavila rdeče opozorilo.Zvečer in ponoči bodo še nevihte. Nekatere nevihte bodo spremljali močnejši in krajevno dolgotrajnejši nalivi in sunki vetra. Od sredine noči do sobote dopoldne bodo možne obilne padavine v vzhodni Sloveniji na območju med Posavjem in Goričkim. V 12. urah lahko tam pade od 60 do 100 litrov dežja na kvadratni meter.Ob dolgotrajnih nalivih bo verjetno hitro naraščanje in razlivanje hudourniških vodotokov, predvsem v severovzhodni in vzhodni Sloveniji pa tudi posameznih rek. V Pomurju lahko pride do zastajanja vode na ravninskih predelih, še opozarja Arso.Vreme je že povzročilo vrsto nevšečnosti. Kot poroča Center za obveščanje in reševanje, so gasilci zaradi podrtega drevja ali vdiranja vode v objekte intervenirali v Grosupljem, Ivančni Gorici, Litiji in Šmartnem pri Litiji.Na območju občine Kranj oziroma vasi Bitnje, Žabnica in Stražišče pa je voda že minulo noč zalila preko 40 objektov. Gasilci GARS Kranj in lokalnih gasilskih društev so vodo iz objektov izčrpali in postavili protipoplavne vreče.