Nad Koroško divjalo hudo neurje, vozniki so se pred točo »skrili« v predoru Kastelec

Gasilci pomagajo na večih lokacijah v Muti. FOTO: PGD Muta



Plaz zasul koroško progo, težave tudi med Divačo in Koprom



Popoldne še možne nevihte

Vremenska napoved, ki je govorila o možnosti krajevnih nalivov, se je uresničila na širšem območju obale in na Koroškem. O močnejši nevihti poročajo iz zaledja Kopra oz. z območja Kraškega roba, zaradi nje pa je prišlo tudi do izpada elektrike na železniški progi. Močnejša nevihta se je razbesnela tudi na območju Mute in Vuzenice.V slovenskem delu Istre so tako v zadnji uri nastale močnejše nevihte. Lokalno se pojavljajo močni nalivi in toča manjših dimenzij, je objavil portal Neurje.si.Na Agenciji RS za okolje opozarjajo, da je zaradi močnih nalivov na območju Kozjaka in Pohorja, ki se na tem območju še obnavljajo, v naslednjih urah velika verjetnost pojava hudourniških poplav na izpostavljenih območjih.Druga močnejša nevihtna celica je nastala na Koroškem, na območju Vuzenice in Mute. Poleg silovitega naliva se je pojavila tudi toča, narasli so hudourniki.Regijski poveljnik Civilne zaščiteje za STA povedal, da so gasilci na terenu in delajo po najboljših močeh, da bi občanom pomagali pri odpravi posledic neurja. Veliko je po njegovih besedah poplavljenih kleti, nekaj je tudi še drugih plazov, ki ogrožajo objekte.Razmere se sicer umirjajo, a padavine se nadaljujejo, padavinska celica pa kroži in se obnavlja. Zato še nekaj časa pričakuje potencialne težave.Slovenske železnice (SŽ) so sporočile, da je zaradi neurja prišlo do izpada elektrike na progi Koper-Divača, zaradi česar je promet močno oviran in prihaja do zamud. Potnikom se opravičujejo in jih prosijo za razumevanje. IZ SŽ so medtem sporočili tudi, da je zaradi plazu do nadaljnjega zaprta koroška proga. Potnikom se opravičujejo in jih prosijo za razumevanje.Zaradi nespametnega ravnanja voznikov v nevihti je bil za krajši čas zaprt tudi predor Kastelec na primorski avtocesti. Vozniki so namreč ustavljali v predoru zaradi toče, poroča STA.Popoldne bo sicer po napovedih meteorologov spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Možni so tudi krajevni nalivi, predvsem na Primorskem pa lahko še nastanejo tudi posamezne močnejše nevihte. Najvišje temperature bodo od 22 do 28, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj Celzija.Jutri bo vreme podobno, le padavine bodo nekoliko manj pogoste. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Goriškem in ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 22 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.