Zaradi neurja spet nekaj intervencij, popoldne še možni močnejši nalivi

Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, ob morju do 24 stopinj Celzija. FOTO: Roman Šipić/Delo



V torek že sončno, a sveže ob jutrih

Neurje, ki je včeraj zajelo občinah Dravograd, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec, je povzročilo nemalo nevšečnosti. V Kotljah je poplavilo dva stanovanjska objekta, gasilci PGD Kotlje so izčrpali meteorno vodo, skupaj z delavcem JKP Ravne na Koroškem in delovnim strojem pa očistili cesto in zamašen propust, ki je ogrožal stanovanjsko hišo. Poklicni gasilci pa so posredovali Ob Suhi, kjer je podrto drevo padlo na lokalno cesto, ob tem pa poškodovalo električni kabel. Na kraj je bil tudi napoten dežurni delavec Elektra Celje, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR).Precej dela so imeli tudi gasilci PGD Šentjanž pri Dravogradu, ki so včeraj posredovali na dveh lokacijah, V Bukovski vasi so iz garaže in kletnih prostorov stanovanjske hiše izčrpali vodo, v Otiškem vrhu pa odmašili zamašen propust in s tem preprečili zalitje stanovanjske hiše. Posredovali so tudi delavci KP Dravograd z delovnim strojem, ki so na dveh lokacijah očistili lokalno cesto in sprostili promet.Okoli 21.45 pa je močno neurje zajelo občino Slovenj Gradec. Gasilci PGD Pameče-Troblje so zaradi vdora meteorne vode posredovali na dveh lokacijah. Koroški gasilci so imeli minulo noč precej dela tudi na Brdih v slovenjgraški občini, kjer je nekaj po polnoči zagorel lesen vikend. Posredovali so gasilci iz štirih prostovoljnih gasilskih društev, objekt pa je v celoti pogorel.Meteorologi Agencije RS za okolje (Arso) opozarjajo, da bodo tudi danes popoldne možne močnejše padavine, ki pa bodo jutri ponehale. Danes bo oblačno. Na severovzhodu bo dopoldne večinoma suho, drugod bodo občasno krajevne padavine. Ob morju se bo krepil jugo.Padavine se bodo popoldne na zahodu krepile ter se zvečer in ponoči pomikale prek osrednjih krajev proti vzhodu. Vmes bodo tudi močnejše nevihte z nalivi, pojasnjujejo na Arsu. Jugo bo proti večeru ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, ob morju do 24 stopinj Celzija.Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo popoldne postopno ponehale, hkrati pa se bo jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju 15, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj.V torek bo sončno. Jutro bo sveže in ponekod po nižinah megleno. V sredo bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami, le na severovzhodu bo povečini suho. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja.Odveč ne bo niti opozorilo, da se je meja sneženja v gorah spustila na okrog 2500 metrov nadmorske višine. Danes bo v gorah sicer oblačno in megleno. Večino dneva ne bo omembe vrednih padavin v vzhodnih Karavankah in na Pohorju, drugod bodo občasne padavine, popoldne pa nevihte in nalivi. Na Kredarici so po podatkih Arsa danes zjutraj namerili eno stopinjo Celzija.