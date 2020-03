Zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa odpovedi prireditev

Odredba ministra za zdravje je začela veljati v soboto, 7. marca, ob 19. uri.



Za ponedeljek je sklicana seja Sveta za nacionalno varnost v razširjeni sestavi.

Epidemiološka slika v Sloveniji se slabša. Doslej je bilo potrjenih dvanajst okužb z novim koronavirusom . Vsi okuženi se zdravijo na ljubljanski infekcijski kliniki ali na oddelku za infekcijske bolezni UKC Maribor ter so v stabilnem stanju.​Zaradi nevarnosti širjenja bolezni je sinoči minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle,podpisal tudi odredbo o prepovedi javnih prireditev v zaprtih prostorih, kjer se zbira več kot 500 ljudi. Z odredbo so tako do nadaljnjega prepovedana vsa zbiranja v zaprtih objektih, pa tudi pod šotori, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2.Že sinoči so tako odpovedali oziroma prestavili nekaj večjih dogodkov, med drugim koncert Andree Bocellija v Stožicah,v Kopru, skupine MI2 v Cankarjevem domu inv Mariboru. Predčasno pa je svoja vrata zaprt tudi sejem Dom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.Kako bo s poleti v Planici, še ni jasno. Možno je, da bodo potekali brez gledalcev. Tudi sinočnji rokometni tekmi med Krimom Mercatorjem in Budućnostjo ter med Gorenjem Velenjem in Izolo sta zaradi navodil s strani odgovornih institucij za preventivo in zdravje minili pred praznimi tribunami . V luči aktualnih dogodkov pa bo odpovedan tudi današnji dogodek ob 120-letnici Gimnazije Poljane Na ministrstvu za zdravje organizatorje sicer opozarjajo, naj zaradi povečanega epidemiološkega tveganja razmislijo tudi o smiselnost izvedbe prireditev z manjšim številom obiskovalcev.Ministrstvo prav tako odvetuje vsa nenujna potovanja v tudijo ter predvsem potovanja v Italijo, ki velja za žarišče izbruha novega koronavirusa v Evropi. Zgolj na severu Italije je v karanteni 16 milijonov prebivalcev. Karantena na severu države bo v veljavi do 3. aprila, poleg tega so zaprli muzeje, gledališča ter druge prireditvene prostore. Italijanski premierpa je danes podpisal vladni odlok , ki ljudem na območju karantene prepoveduje vstop ali izstop s tega območja brez resnega ali nujnega razloga. Kršiteljem karantene grozi do tri mesece zapora.