Zaradi nevihtne linije za zahodno in osrednjo Slovenijo rdeče opozorilo

Močan nevihtni sistem je po podatkih agencije za okolje (Arso) zajel zahodno Slovenijo in se še krepi, zato je za zahodno in osrednjo Slovenijo do 16. ure izdano rdeče opozorilo. Nevihtni sistem spremljajo predvsem zelo močni sunki vetra in krajevno lahko tudi toča. Pomika se zelo hitro, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.

Nadaljevanje nevihtnega dogajanja po Sloveniji meteorologi pričakujejo tudi pozno popoldne, zvečer in v noči na četrtek.