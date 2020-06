Zaradi novih okužb omejili potovanja iz Pekinga

7.00 Po Wuhanu Peking?

V kitajski prestolnici so potrdili 27 novih okužb, kar je skupno 106 od četrtka. Pekinške oblasti so mesto prepovedale zapustiti osebam, ki so okužene oziroma so bile v stiku z okuženimi, navaja tiskovna agencija Reuters in dodaja, da so bili prav tako zaustavljene nekatere linije javnega potniškega prometa, ki zagotavljajo prevoz iz Pekinga v provinco Hebei in Šandong. Nekatere osebe, ki so iz Pekinga pripotovale v Šanghaj, bodo morale v dvotedensko karanteno.