Zaradi obilnega deževja razlivanje rek in možnost poplav

Ob jutranji plimi je morje doseglo višino okoli 20 centimetrov nad obalno črto in poplavilo izpostavljene dele obale. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Igor Mali

Zaradi kombinacije dežja, taljenja snega in ponekod zamrznjenih tal reke in manjši vodotoki v večjem delu države, predvsem v južni in osrednji Sloveniji, hitro naraščajo, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Zvečer pričakujejo tudi poplavljanje morja na najbolj izpostavljenih delih obale.Visokovodne razmere po Sloveniji se danes po napovedih stopnjujejo. Reke se ponekod že razlivajo ter bodo danes in v noči na nedeljo v večjem delu države še naraščale, opozarjajo na Arsu.Ob jutranji plimi je morje doseglo višino okoli 20 centimetrov nad obalno črto in poplavilo izpostavljene dele obale. Zvečer lahko ponovno poplavi, vendar v manjšem obsegu.Zaradi obilnih padavin v zadnjih 24 urah so se na zahodu Slovenije že močno povečali pretoki vodotokov. Sava Bohinjka in njeni pretoki se razlivajo, vendar bodo do popoldneva še postopno naraščali. Predvidoma bodo poplavljali v manjšem obsegu.Danes bosta močneje naraščali reki Kolpa in Reka, ki se že razlivata v manjšem obsegu. Ob predvidenih intenzivnih lokalnih padavinah danes in v noči na nedeljo lahko reki poplavljata na izpostavljenih območjih.V zgornjem toku se razliva reka Vipava, ki se bo sredi dneva in popoldne razlivala tudi dolvodno. V tem času bo hitreje narasla in se razlila Sava v srednjem toku.Razlivanja rek so možna tudi drugod v zahodni, južni, osrednji in ponekod v vzhodni Sloveniji. Ob močnejših lokalnih nalivih v noči na nedeljo se lahko hitro razlijejo hudourniški vodotoki, še opozarjajo na Arsu.