Zaradi obilnih padavin bodo reke v vzhodni Sloveniji močno narasle

Zjutraj je državo zajelo deževje, ki bo po napovedih vremenoslovcev vztrajalo ves dan, najmočnejše padavine je popoldne in zvečer pričakovati predvsem v jugovzhodni in severovzhodni Sloveniji. Tam bo v manj kot 24 urah padlo od 30 do 60, na posameznih območjih lahko celo do okoli 80 litrov dežja na kvadratni meter, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Zaradi tega bodo reke prestopile bregove, večja bo tudi nevarnost zemeljskih plazov.

Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. Zaradi burje in napovedanega deževja je Arso za danes izdal oranžno vremensko opozorilo, da bi prebivalce pozvala k previdnosti in spremljanju dogajanja.

Najmočnejše padavine lahko pričakujemo v jugovzhodni Sloveniji danes dopoldne in sredi dneva, v severovzhodni pa danes popoldne in zvečer. FOTO: Jure Eržen/Delo

Zaradi burje je izdano oranžno opozorilo za danes dopoldne za jugozahod Slovenije, za jugovzhod in severovzhod države pa za danes velja celodnevno oranžno opozorilo zaradi dežja.

Ob napovedanih obilnih padavinah ter zaradi velike že predhodne vodnatosti rek in namočenosti tal bodo danes reke v vzhodni polovici države močno narasle, opozarja Arso. Najbolj bodo narasle reke s povirji v Slovenskih goricah, na Pohorju in v porečju Krke. Reke Krka, Pesnica in Ščavnica lahko poplavijo tudi v večjem obsegu.

Zaradi minulega vremenskega dogajanja z več, večinoma manjšimi zemeljskimi plazovi zadnje dni so se že spopadali predvsem v vzhodnem delu države, Geološki zavod Slovenije pa danes spet opozarja, da bo povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov predvsem v vzhodnem delu Slovenije.