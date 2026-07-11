Zaradi obnov konec tedna izmenično zaprta odseka ceste v Mežiški dolini

Na glavni cesti po Mežiški dolini je trenutno več gradbišč, na dveh od teh pa bo ta konec tedna popolna zapora ceste. Odsek ceste Dravograd-Ravne na Koroškem bo pred Ravnami za promet zaprt danes, cesta Mežica-Črna na Koroškem pa bo zaradi del na mostu pred Črno zaprta v nedeljo. Dela na obeh gradbiščih so se sicer zavlekla od prvotnih rokov.

Od marca lani poteka obnova treh kilometrov glavne ceste od Raven na Koroškem proti Dravogradu, ob tem pa gradijo tudi 1,5 kilometra kolesarske poti. Projekt obnove dela osrednje prometnice v Mežiški dolini so v preteklosti že dlje načrtovali in je bil tudi že pripravljen, a so po poplavah avgusta 2023 morali načrte prilagoditi novim poplavnim kartam.

Projekt obnove prvih treh kilometrov ceste od Raven proti Dravogradu je vreden nekaj manj kot 19 milijonov evrov, cesta, ki je speljana ob reki Meži, pa bo po zaključku del na nekaterih delih potekala tudi do tri metre višje kot prej. Pogodbeni rok za dokončanje gradbenih del je bil določen za 14. junij, a je izvajalec direkcijo zaprosil za podaljšanje roka. Po novem je rok za dokončanje vseh gradbenih del 10. avgust letos, so pojasnili na direkciji za infrastrukturo.

Izvajalec del, podjetje Voc Celje, ima sicer dovoljenje za popolne zapore ceste za vsak konec tedna, vendar bo ta konec tedna odsek zaprt samo danes, v nedeljo pa ne. Na direkciji so ob tem poudarili, da mora izvajalec del o vsaki vikend zapori vsaj en teden prej obvestiti lokalno prebivalstvo.

V nedeljo pa bo za promet zaprt odsek ceste Mežica-Črna, in sicer zaradi zahtevnejših del na mostu pred Črno. Nadaljnje popolne zapore na tem odseku trenutno niso predvidene, so navedli na direkciji.

Na glavni cesti po Mežiški dolini je trenutno več gradbišč, na dveh od teh pa bo ta konec tedna popolna zapora ceste. Fotografija je simbolična. FOTO: Jaroslav Jankovič

Dela na mostu pred Črno spadajo v sklop več kot 22,5 milijona evrov vrednih gradbenih del pri obnovi ceste in gradnji kolesarske poti na odseku od Črne proti Mežici. Obnova celotnega odseka bi morala biti v celoti končana že lansko jesen. Večino del so takrat končali, so pa hkrati dela na terenu razkrila slabše stanje enega od mostov, za katerega so morali nato pripraviti novo tehnično rešitev. Pogodbeni rok za dokončanje vseh gradbenih del je zdaj 31. avgust letos, so navedli na direkciji za infrastrukturo.