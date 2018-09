Zaradi obnove do konca meseca zaprta Trdinova ulica

Zaradi obnovitvenih del bo od jutri, 14. septembra, do predvidoma 30. septembra za ves promet zaprta Trdinova ulica na odseku med Cigaletovo ulico in Slovensko cesto, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana (MOL). Obvoz bo urejen po Tavčarjevi ulici.Udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.V začetku oktobra se bo pričela tudi enoletna prenova Trubarjeve ceste , ki bo namenjena zgolj pešcem in kolesarjem, dostava pa bo kot drugod po zaprtem mestnem jedru dovoljena v dopoldanskih urah.