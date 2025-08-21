Minister zaradi dolgih zastojev na Fernetičih Italijo pozval k ukrepanju

Zaradi obnove hitre ceste Razdrto–Vipava je tranzitni tovorni promet proti Italiji preusmerjen na mejni prehod Fernetiči, kjer zaradi italijanske mejne kontrole, ki poteka le na eni stezi, nastajajo večkilometrski zastoji. Slovenski minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je zato italijanskega kolega Mattea Piantedosija znova pozval k ukrepanju za boljšo pretočnost prometa, skladno z dogovorom iz junija letos. Italijanska stran naj bi že takrat pospešeno iskala rešitve za izboljšanje razmer.

Z ministrstva za notranje zadeve so sporočili, da je Poklukar v pismu Piantedosiju izrazil zaskrbljenost zaradi informacij, da so že v prvih dneh po zaprtju hitre ceste na slovenski strani v smeri nekdanjega mejnega prehoda Fernetiči nastali daljši zastoji. Po poročanju na terenu je stanje nevzdržno.

Predlaga, naj v izogib nastajanju gospodarske škode, kakor tudi za nemoteno vsakodnevno življenje obmejnega prebivalstva – Italija ustrezno prilagodi izvajanje mejne kontrole oziroma prometno ureditev na Fernetičih.