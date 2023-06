Zaradi očitkov o hudem nasilju opravili razgovore z zaposlenimi

Zaradi očitkov, da se je na Psihiatrični kliniki Ljubljana zvrstila vrsta hudih nasilnih ravnanj nad pacienti in da so odgovorni premalo hitro in odločno ukrepali, so na ministrstvu za zdravje za danes ob 13.30 sklicali tiskovno konferenco, vodstvo psihiatrične klinike bo pred kamere stopilo ob 11. uri, jutri popoldne pa bo zasedal svet zavoda. Zadevi bomo prišli do dna, se je zavezala predsednica sveta zavoda Branka Neffat.

Z Neffatovo smo govorili včeraj dopoldne, ko je še zbirala dokumentacijo v zvezi z očitki o nasilju nad bolniki Univerzitetne Psihiatrične klinike Ljubljana (UPKL). »Popolnoma smo šokirani, osebno sem prizadeta, če je vse to res,« je dejala in dodala, da člana iz vrst zaposlenih v svetu zavoda zgodb o nasilju, ki so zdaj prišle v javnost in o katerih je prvi poročal N1, na svetu zavoda nista nikoli izpostavila. Kot je povedala, si želi imeti celovite informacije, zato je zbrala dokumentacijo, ki jo namerava pred sejo sveta temeljito preučiti. Dokler tega ne stori, se z izjavami ne želi prenagliti.

Pričevanja zaposlenih

Po njenih informacijah je vodstvo ustanove že opravilo nekaj razgovorov z zaposlenimi, kot pravi, pa bo več jasnega, ko bo znano, kaj so povedali. Obljubila je, da bo naredila vse, da se tako tragični dogodki, če so se res dogajali, ne bodo več ponovili. Žalosti jo tudi, če so bili res tiho tisti, ki bi morali nasilno ravnanje prijaviti.

V približno 12 razgovorih z zaposlenimi, ki jih je do včeraj dopoldne opravil dolgoletni direktor Psihiatrične klinike Ljubljana Bojan Zalar, ni bilo po njegovih besedah zaznati ničesar, kar bi potrjevalo objavljena pričevanja anonimnih oseb o nasilnem in surovem izživljanju nad ranljivimi in nemočnimi pacienti, o tem, kako naj bi jih dušili z blazino, tepli po intimnih predelih ipd.

Zato ga vse bolj navdaja občutek, da gre za konstrukt in manipulacijo nekaterih nezadovoljnih nekdanjih in sedanjih zaposlenih, kar je izjemno neetično. Po njegovem se bijejo bitke za prevzem njegovega položaja, pri čemer je tarča postal še minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Za tega se namreč vse intenzivneje išče zamenjava. Direktor je zagotovil, da so se na informacije o nasilju, četudi anonimne, vedno odzvali. Ob vsaki prijavi nasilja so po njegovih zagotovilih do zdaj vedno sprožili tudi strokovni nadzor.

»Zdaj smo priča cunamiju, ki psihično ruši tako paciente kot zaposlene. Nekateri od njih mi že pravijo, da bodo dali odpoved in šli na delovno mesto, kjer bodo imeli mir,« je povedal direktor. Nasilje naj bi se dogajalo na oddelku za prisilno hospitalizacijo, kjer dela od osem do deset ljudi. Zalar dvomi, da bi bili ti tako medsebojno povezani, da nobeden ne bi črhnil o kršitvah, če bi nastajale. Več bo povedal danes ob 11. uri, za ob 13.30 pa so tiskovno konferenco sklicali na ministrstvu za zdravje.

Nenapovedani obisk varuha

Ob navedenem se sprašujemo, kako to, da je bil v okviru državnega preventivnega mehanizma (DPM), ki ga izvršuje varuh človekovih pravic, v zadnjih šestih letih opravljen le en obisk omenjene klinike, pa še ta je bil reden in napovedan (leta 2021 je sledil še kontrolni obisk). V uradu so pojasnili, da je DPM psihiatrično kliniko v zadnjih letih obiskal večkrat. To so bili splošni obiski, ob katerih je preverjal razmere na večini oddelkov pod posebnim nadzorom, ob nekaterih posameznih obiskih pa se je osredotočil le na razmere na posameznih oddelkih. Ob nenapovedanem kontrolnem obisku avgusta 2021 je preverjal, ali je ustanova odpravila nekatere nepravilnosti ob obravnavi pacientov, ni pa bilo mogoče razbrati nasilja nad pacienti.

Lani so sicer prejeli pobudo, ki je posebej izpostavljala ravnanje osebja v UPK Ljubljana, a postopka niso mogli nadaljevati, saj se pobudnik ni odzval na poziv, naj posreduje še določene podatke, s katerimi bi njegove navedbe lahko preverili. Letos so bili seznanjeni, da je Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije na kliniki opravila izredni strokovni nadzor. »Vse te informacije bodo podlaga za nenapovedan obisk, ki ga že načrtujemo. Zgodbe, ki so bile javno izpostavljene, je vsekakor treba vzeti resno in jih raziskati, in to morajo storiti tudi drugi pristojni organi,« so sklenili v uradu varuha.