Zaradi okrožnice še manj časa za paciente

Zdravniki družinske medicine so 23. maja po elektronski pošti z ministrstva za zdravje prejeli obvestilo o sporočanju kazalnikov kakovosti v zdravstvu. »Gre le za dodatno delo, za katero so številne raziskave po svetu dokazale, da ne prinaša koristi za bolnike. Še več, zaradi dodatnih stroškov in dela, ki ni namenjeno obravnavi bolnikov, so lahko bolniki še bolj oškodovani,« je ocenil Igor Muževič, predsednik sindikata družinskih zdravnikov Praktik.um. Med kazalniki za kakovost je higiena rok. Kateri podatki še določajo kakovost?