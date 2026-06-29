Zaradi počasne državne obnove se bojijo, da bodo še eno zimo razseljeni

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    Darja Škrlj upa, da se bodo pozno jeseni že lahko vrnili v stanovanje. FOTO: Dejan Javornik
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    29. 6. 2026 | 05:00
    29. 6. 2026 | 06:39
    6:48
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Spomini na tisti žalostni ponedeljek, 25. november 2024, ko jim je v celoti pogorelo stanovanje ob najstarejši tržiški hiši, Kurnikovi hiši, so pri družini Darje Škrlj še danes živi. »Mami, pridi dol, nekaj groznega se je zgodilo. Smo pa vsi živi.« To ji je tistega dne okoli pol petih popoldne po telefonu sporočil sin. Darja je bila namreč s psom nedaleč stran od tiste hiše na naslovu Kurnikova pot 1, v kateri so bila poleg njenega še štiri stanovanja. »Takoj sem pritekla dol, spomnim se, da je bil še led. In pred hišo je bila že zapora. Bili so gasilci, videl se je ogenj ...« se spominja. K sreči so bili vsi njeni domači, tudi mama, ki je bila tiste dni s partnerjem pri njej na obisku, že vsi na varnem. Ji je pa mama potem pripovedovala, kako je sama občutila tiste trenutke ob eksploziji ...

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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