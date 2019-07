Zaradi počitnic na Bavarskem na cestah proti morju huda gneča

Na cestah in mejnih prehodih je tudi ta konec tedna pričakovati zgoščen promet in zastoje, saj so se med drugim začele počitnice v delu Nemčije. Močno povečan promet je pričakovati predvsem z Gorenjske, na zahodno ljubljansko obvoznico proti Brezovici in naprej proti obali.



Najbolj obremenjene bodo poti iz Avstrije proti Hrvaški in slovenski obali. Na mejnih prehodih so že daljše čakalne dobe.







V Zgornjem Leskovcu v občini Videm pa bo danes od osme do 10. ure potekal ponovni protest za izboljšanje razmer v prometu proti mejnemu prehodu s Hrvaško.



Razmere v poletni sezoni so nevzdržne, nastajajo večkilometrske kolone vozil, ob cesti pa ni pločnikov in javne razsvetljave, pojasnjujejo organizatorji. Na težave bodo opozarjali z mirnim prehajanjem prehoda med gasilskim domov in cerkvijo ob cesti skozi Zgornji Leskovec.





Na pot le spočiti

Policija voznike opozarja, da kljub vročini, gostemu prometu in zastojem ostanejo strpni in upoštevajo cestnoprometne predpise. Svetujejo tudi spremljanje prometnih informacij o morebitnih zastojih in čakalnih dobah na mejnih prehodih in cestah.



Pri daljših potovanjih je priporočljivo načrtovati več postankov. Poleti se pri namreč voznikih pogosteje pojavi utrujenost, ki je posledica sončne svetlobe in segrevanja avtomobila med vožnjo.



Utrujenosti ali morebitnih prvih znakov slabega počutja ne gre podcenjevati. »Na pot se zato vedno odpravite spočiti, če postanete med vožnjo utrujeni, pa se čim prej ustavite in si odpočijte,« še svetujejo na policiji.