Zaradi podaljšanih praznikov na cestah ponekod že gneča in zastoji

Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Jelšane, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje za osebna vozila pri vstopu v Slovenijo. Cesta Tržič - Ljubelj je med Podljubeljem in predorom Ljubelj zaprta zaradi nevarnosti padanja kamenja in poškodovanega vozišča. Cesta bo zaprta predvidoma do sredine junija.

Delovne zapore

Vremensko opozorilo

Ponoči se bodo padavine po državi okrepile. Jutri bo oblačno s padavinami, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, ohladilo se bo.



V drugi polovici noči na nedeljo bo na Primorskem zapihala zmerna do močna burja. Najmočnejši sunki bodo presegali hitrost 100 sto kilometrov na uro.

Burja bo začela slabeti v noči na ponedeljek, navaja Agencija Republike Slovenije za okolje.

Zaradi praznikov, ki jih je marsikdo podaljšal v ta konec tedna, ponekod na cestah že nastajajo gneča in zastoji. Promet je povečan zlasti na primorski avtocesti proti Ljubljani, pri čemer se na posameznih odsekih močno upočasni. Čakalne dobe so na kar nekaj mejnih prehodih, navaja Prometno-informacijski center.Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici zaprt izvoz Bizovik iz smeri Zadobrove proti Golovcu.Gnečo z zastoji na prometnoinformacijskem centru beležijo tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Šempetrom in Vranskim, v obe smeri.Vipavska hitra cesta bo zaradi del med razcepom Nanos in priključkom Vipava proti Italiji zaprta do ponedeljka, predvidoma do 5. ure zjutraj. Promet proti Vipavi je preusmerjen na regionalno cesto Razdrto-Vipava. Obvoz za tovorna vozila, namenjena proti Italiji, pa je preko Sežane in Fernetičev.Zaradi rušenja cestninske postaje Kozina bo predvidoma od ponedeljka, zaprt priključek Kozina v obe smeri. Obvoz bo preko priključkov Kastelec in Divača.Na štajerski avtocesti bo med Vranskim in Šentrupertom v obe smeri promet v času delovne zapore predvidoma do nedelje potekal samo po enem voznem pasu.Zaradi delovne zapore bo predvidoma od 6. do 11. maja na dolenjski avtocesti zaprt izvoz Drnovo/Krško iz smeri Ljubljane.