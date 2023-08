Zaradi poplav je pitna voda lahko kontaminirana

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je prek Twitterja sporočil, da zaradi varnostnih razmer obstaja možnost, da je pitna voda kontaminirana in ni primerna za pitje. »Na spletu in v medijih bodo objavljene informacije o stanju pitne vode. Državljane zato prosimo, naj redno spremljajo ta obvestila in upoštevajo navodila glede prekuhavanja vode,« so zapisali na NIJZ.

V navodilih, objavljenih na njihovi spletni strani, poudarjajo, da je prekuhavanje vode praviloma kratkoročen in nujen ukrep, s katerim izboljšamo mikrobiološko kakovost pitne vode.» S pravilnim prekuhavanjem se uničijo ali inaktivirajo mikroorganizmi v pitni vodi, ki so povzročitelji nalezljivih bolezni, ki se prenašajo z vodo.« Vodo je zato treba prekuhavati v čisti kuhinjski posodi, oprani z detergentom in vodo. Potem ko voda zavre, običajno zadostuje, da vre še eno minuto. Ker se pogoji delovanja na mikroorganizme spreminjajo z naraščajočo nadmorsko višini, je najbolje vretje podaljšati. Zaradi večje varnosti je priporočljivo, da voda vre tri minute.

Kako in kje hraniti prekuhano vodo

Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja že prekuhane vode je najbolje, da voda ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku, v čisti in pokriti posodi. Če je voda motna, pa moramo med prekuhavanjem odstraniti večino delcev. Tako pripravljeno vodo za pitje in pripravo hrane lahko uporabljamo 24 ur, izjemoma lahko tudi do 48 ur. Vodo hranimo v hladilniku. Ker pa je prekuhana voda manj prijetnega okusa, na NIJZ za pitje priporočajo pripravo čaja oziroma drugih napitkov, lahko pa jo zaužijemo tudi v obliki juhe ali kakšne druge jedi.