Na poplavljenih območjih prva črevesna obolenja

V dispečerskem centru za zdravstvo so danes prejeli klice s poplavljenih območij zaradi pojava črevesnih obolenj, je povedal Andrej Fink, vodja dispečerske službe zdravstva in član operativne skupine na ministrstvu za zdravje za obvladovanje poplav. Dispečersko službo dobimo, kadar pokličemo številko 112 za pomoč v nuji.

Ob driski in bruhanju takoj po pomoč

Gre za večje število ljudi s črevesnimi obolenji, je povedal Fink. »Četudi gre zdaj le za drisko in bruhanje, ne pa še za kakšna hujša obolenja, je treba poiskati pomoč,« svetuje sogovorec. »Če so težave obilne in dolgotrajne, lahko pripeljejo do resnih zdravstvenih stanj, kot je dehidracija. Prebivalci na poplavljenih območjih nimajo dostopa do vsega, kar je v civiliziranem svetu normalno, zato naj poiščejo zdravniško pomoč. Črevesna obolenja lahko zajamejo večje število ljudi,« opozarja.

Z vodo previdno

Z vodo je treba ravnati skrajno previdno.

»Kljub temu, da iz pip teče na videz čista voda, ta voda na poplavljenih območjih ni pitna, niti ni uporabna za umivanje. Obvezno si je treba razkuževati roke. Nekateri si umivajo roke v potoku, v hudourniku, a to ni ustrezno, saj so v potokih zdaj fekalije,« opozarja Fink. Dodaja, da prav tako nikakor ne smemo piti vode iz pipe na poplavljenih območjih ali v njihovi bližini. Vodo je treba prekuhavati, nekaj dni je najbolje uživati ustekleničeno vodo.

Pokvarjena hrana

Naslednja težava, ki se lahko v kratkem pojavi, so zdravstvene težave zaradi pokvarjene hrane, to je hrane, ki je bila v poplavah zmočena. Navodilo operativne skupine ministrstva za zdravje je, da se na lokalni ravni uredijo centralna skladišča hrane, kamor bodo ljudje takšno hrano prinesli, da bo šla v uničenje. Nikakor pa se ne sme hrane, ki je bila v poplavah zmočena, uživati.

Psihološke stiske

V naslednjem tednu ali dveh se bodo pojavile tudi psihološke težave pri žrtvah poplav. Zato so v občine in vasi že napotene ekipe za psihološko pomoč prizadetim. Za začetek najbolj pomaga razbremenilni pogovor, v katerem dobijo psihološko oporo in zagotovilo, da v nesreči niso sami, čeprav se tako počutijo, je dejal Andrej Fink.