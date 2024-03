Zaradi popoldanskega dela zdravnikov izredna seja

Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje se je popoldne sestal na izredni seji, na kateri so obravnavali popoldansko delo svojih zdravnikov, med njimi tudi direktorja Dragana Kovačića. Po seji so sporočili le, da odstopanj z veljavno zakonodajo ni. Nekdanji zdravstveni minister in nekdanji direktor celjske bolnišnice Samo Fakin pa pravi, da mora direktor delati za korist svoje bolnišnice.

Čeprav so sprva napovedali izjavo po izredni seji sveta zavoda, te ni bilo, pisno naj bi poslali jutri. Ministrstvo za zdravje je na naše vprašanje, kakšno je njihovo stališče do tega, da direktor celjske bolnišnice poleg vodenja bolnišnice dela še v štirih drugih javnih in zasebnih ustanovah, odgovorilo le, da so za delo bolnišnic »odgovorni sveti javnih zdravstvenih zavodov«.

Dodali so, da je ministrica Valentina Prevolnik Rupel že večkrat povedala, da »je treba vprašanje popoldanskega dela zdravnikov urediti sistemsko. Ukrep mora temeljiti na podatkih in analizah. Na ministrstvu za zdravje smo že imenovali delovno skupino za prenovo zakona o zdravstveni dejavnosti. Ministrstvo je sicer direktorjem javnih zdravstvenih zavodov poslalo usmeritve, da naj glede na stanje v svojem zavodu ocenijo, ali je odvzem soglasij za delo pri drugem izvajalcu potreben za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva v času stavke Fidesa.«

V začetku marca je Kovačić za Delo dejal, da je v celjski bolnišnici soglasje za nadurno delo preklicalo 177 od 375 zdravnikov, torej 47 odstotkov. Ta teden pa so v bolnišnici zanikali navedbe, da naj bi tam stavkalo 95 odstotkov zdravnikov. Niso sicer navedli, kolikšen delež jih stavka, zapisali so le, da »večina zdravnikov v Splošni bolnišnici Celje tudi v času stavke zavzeto in vestno opravlja svoje delo«. Dodali so, da so od začetka stavke do 12. marca zabeležili triodstoten izpad ambulantnih pregledov in 20-odstoten izpad operativnih posegov in da ves čas zagotavljajo neprekinjeno zdravstveno varstvo.

Nekdanji zdravstveni minister, nekdanji generalni direktor ZZZS in tudi nekdanji direktor celjske bolnišnice ter še nedavno član sveta zavoda te bolnišnice Samo Fakin je za Delo dejal, da če bi bil še član sveta zavoda, se s tem, da direktor dela popoldne v drugih ustanovah, zagotovo ne bi strinjal: »Direktor mora delati za korist svoje bolnišnice. Ne pa da krade paciente svoji matični ustanovi. Sporno je tudi zato, ker bi moral biti kot direktor zgled zaposlenim.«

Po njegovem mnenju bi za rešitev popoldanskega dela zdravnikov morali takoj urediti delovne norme za posameznega zdravnika: »Koliko mora narediti posamezen zdravnik v delovnem času. Drugo vprašanje je, zakaj bežijo k zasebnikom. Seveda za dvakrat, trikrat višjo plačo, ampak tam vedno tudi naredijo dvakrat, trikrat več. Logičen sklep je, da če bi jih za dodatno delo plačali v javnem sektorju, bi ostali tu. Nujno pa bi morali urediti tudi plačilo zdravnikov po učinku. Dokler tega ne bo, se teh problemov ne bomo rešili.«