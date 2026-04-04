Zaradi portala zVem imajo upravne enote več dela

V 60 zdravstvenih domovih po Sloveniji so od januarja do junija vzpostavljene posebne zVem digi točke, ki na posamezni lokaciji delujejo približno mesec dni, aprila in maja pa bodo delovale na devetih lokacijah. Pacientom je na voljo svetovalec, ki jim individualno pomaga pri urejanju dostopa do portala in mobilne aplikacije zVem.

Ob določenih dnevih so med 8. in 12. uro obiskovalcem na voljo tudi referenti iz upravne enote za pomoč pri pridobitvi elektronske identitete. Urniki delovanja zVem digi točke so objavljeni na spletni strani zdravstvenega doma, kjer je zVem digi točka na voljo.