Zaradi posledic prometne nesreče umrl 78-letni voznik e-skiroja

Zaradi posledic prometne nesreče z e-skirojem, ki se je na območju Ponikve zgodila v včeraj dopoldne, je sinoči v Splošni bolnišnici Celje umrl 78-letni voznik e-skiroja. Ta je pri vožnji po klancu navzdol zapeljal z vozišča in padel v jarek ob cesti, kjer ga je opazil občan, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Občan, ki je opazil voznika e-skiroja v jarku, mu je nudil prvo pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je v večernih urah umrl.

To je letošnja šesta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.