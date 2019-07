Zaradi požarne ogroženosti na Primorskem oranžen alarm

Preklic velike požarne ogroženosti

V občinah Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba ni več velike požarne ogroženosti, ki so jo razglasili 25. junija.



Uprava RS za zaščito in reševanje je za jugozahod države - Slovensko Istro - razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki velja do preklica. Razglasitev velja za občine Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica in Hrpelje.Na območjih naravnega okolja navedenih občin je poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano je tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Na teh območjih bo inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija še naprej izvajala poostren nadzor, so sporočili.Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca bo na Primorskem in na severovzhodu države. V notranjosti lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in ob morju okoli 30 °C. Jutri pa bo sončno, napoveduje Arso.