Zaradi praznikov v tujini že danes močno povečan promet

Zaradi prihajajočih praznikov v več evropskih državah v prihodnjih tednih na slovenskih cestah pričakujemo močno povečan promet in bolj obremenjena počivališča. Med najbolj obremenjenimi dnevi bo že sreda, 14. maja, pred praznikom vnebohoda, ki je dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem, so zapisali pri prometnoinformacijskem centru.

Največ prometa se pričakuje iz smeri Avstrije proti Hrvaški, dodatne obremenitve pa bodo nastajale tudi med jutranjimi in popoldanskimi prometnimi konicami. Povečan promet bo po napovedih opazen tudi v nedeljo, 17. maja, ko bo več vozil v nasprotni smeri, proti notranjosti Slovenije in naprej proti Avstriji.

Trenutne razmere na cesti Na štajerski avtocesti je zastoj pred Slovensko Bistrico v obe smeri, prav tako od Domžal proti Ljubljani, kjer je zamuda približno deset minut. Na gorenjski avtocesti je zastoj med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani ter na cesti Celje in Laško pri Polulah v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Framom in Slovensko Bistrico zaradi okvare vozila. Na regionalni cesti Pesnica–Hoče je na vozišču srna, zato pristojni pozivajo k previdnosti. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste.

Večjo gostoto turističnega tranzitnega prometa pristojni pričakujejo tudi ob praznikih binkošti in svetega rešnjega telesa oziroma telovega, in sicer okoli 24. in 25. maja ter 4. in 5. junija. V četrtek, 4. junija, bo promet znova izrazito povečan že od jutranjih ur iz Avstrije proti Hrvaški, v ponedeljek, 8. junija, pa predvsem v nasprotni smeri. Takrat se bodo končale tudi počitnice v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg.

Prometne konice in turistični promet

Daljši potovalni časi se pričakujejo predvsem na najbolj obremenjenih delih avtocestnega omrežja, med drugim na gorenjski avtocesti, štajerski in podravski avtocesti med Šentiljem in Gruškovjem, primorski avtocesti ter na ljubljanskem avtocestnem obroču, zlasti na zahodni obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico.

Gost promet bo trajal vsaj do sredine junija.

Zastoji so možni tudi na območjih delovnih zapor, predvsem med Šentiljem in Pesnico, Naklim in Vodicami, Framom in Slovensko Bistrico, Domžalami in Ljubljano ter med Ravbarkomando in Postojno. Povečan promet pričakujejo tudi na mejnih prehodih Gruškovje proti Hrvaški ter Šentilj in Karavanke proti Avstriji.

Prometne konice se bodo v prihodnjih tednih združevale s turističnim prometom, obremenitve pa bodo po ocenah trajale vse do sredine junija, ko se bodo v Sloveniji začele šolske počitnice in glavna turistična sezona.

Voznikom pristojni priporočajo spremljanje prometnih informacij, pravočasno načrtovanje poti in upoštevanje prometne signalizacije. Ob daljših poteh pri prometnoinformacijskem centru svetujejo tudi redne postanke in strpno vožnjo.