Zaradi predsedniškega vrha bo zaprtih več cest

Vse udeležence v cestnem prometu policisti pozivajo, naj zaradi varnosti udeležencev obiska in lastne varnosti dosledno upoštevajo odredbe policistov. FOTO: Blaž Samec/Delo

Dvodnevno zasedanje v okviru Pobude treh morij, ki bo v Ljubljano privabilo državnike in poslovneže iz vse Evrope , bo ponekod oviralo promet, so sporočili z generalne policijske uprave.»Ker se bo vrha udeležilo večje število predsednikov z delegacijami in drugih visokih državnih predstavnikov, bomo policisti na določenih lokacijah in na trasi potovanja varovanih oseb izvajali kratkotrajne mobilne zapore prometa. Na vseh večjih križiščih bomo urejali promet glede na situacijo. Prav tako bomo spremljali kolone vozil in zagotavljali čim bolj nemoten prehod varovanim osebam, preostalim udeležencem pa nato normalno vključitev v promet,« so zapisali na svoji spletni strani.Na posameznih odsekih cest bo na podlagi odredbe veljala prepoved prometa za tovorna vozila in skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7500 kilogramov, in vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu, in sicer:v sredo od 10. do 22. ure in v četrtek od 8. do 17. ure.Zapore prometa bodo zaradi varnostnih razlogov veljale na območju Policijske uprave Ljubljana, in sicer bo v sredo od 17. do 22. ure zaprta Gregorčičeva ulica (od križišča z Igriško ulico do križišča s Prešernovo cesto), od 17. do 20. ure pa bo zaprta Prešernova cesta (od križišča z Erjavčevo cesto do križišča z Rimsko cesto).Od 7. ure v sredo do 10. ure v četrtek bo zaprta Miklošičeva cesta (od križišča z Dalmatinovo ulico do križišča z Nazorjevo ulico).Vse udeležence v cestnem prometu policisti pozivajo, naj zaradi varnosti udeležencev obiska in lastne varnosti dosledno upoštevajo odredbe policistov, ki bodo skrbeli za varnost v cestnem prometu. Priporočajo, da se na pot odpravite prej kot običajno, vožnjo pa prilagodite razmeram na cestah.»Pri tem seveda velja opozorilo voznikom, da se morate ob srečanju policijskih vozil za spremstvo varovane kolone, ki so označena z rdečimi in modrimi lučmi, ustaviti, se po možnosti umakniti z vozišča in varovani koloni omogočiti neoviran in prost prehod. Vožnjo lahko nadaljujete takoj, ko mimo vas zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z rdečo in modro lučjo, oziroma ko vam to dovolijo policisti, ki bodo urejali promet v križišču,« so še zapisali.