Zaradi rekonstrukcije Trubarjeve ceste bo od jutri, od 10. ure dalje, do predvidoma ponedeljka, 16. decembra, do 5. ure zjutraj, za ves promet zaprto križišče Resljeve in Trubarjeve ceste, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.Obvoz bo po Roški cesti. Mestni avtobusi na linijah 13, 20 in 20Z bodo med zaporo vozili po spremenjenih trasah.MOL informacije ponuja tudi na portalu prometnimi zaporami PROMInfo , v pomoč pa tudi Ljuba iz Ljubljane , klepetalnega robota znotraj Facebookovega Messengerja.