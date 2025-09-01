Zaradi previsoke ponudbe razpis za gradnjo infekcijske klinike ni uspel

Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki ga vodi Ivan Osrečki, je kot nedopustno izločil edino prejeto ponudbo za novogradnjo mariborske infekcijske klinike, ker presega zagotovljena sredstva naročnika. Predvidenih 109 milijonov je namreč predvideno tako za gradbeno-obrtniška dela kot opremo, zato naročila konzorciju podjetij GH Holding, GIC Gradnje, Pomgrad in Medicoengieering, ki so zahtevali 99,7 milijonov evrov le za gradnjo nove stavbe, niso oddali. Pred tem so izvedli tudi primerjalno analizo z ljubljansko infekcijsko kliniko in izračunali, da bi, če bi sprejeli ponudbo, v Mariboru cena gradnje za 1466 evrov na kavadratni meter višja kot v Ljubljani.

»V roku treh tednov bo sledil nov razpis,« je navedel Osrečki, ki zato ocenjene vrednosti gradbenih del ni želel razkriti. Glede na zdajšnjo časovnico je zaradi padlega razpisa sicer predvidena dvomesečna zamuda, a bi po optimističnem scenariju predviden končni rok čez tri leta lahko ujeli, če bodo po drugem razpisu res položen temeljni kamen januarja. »Ocenjujemo, da glede na možnosti in pa izkušnje, ki jih vidimo, kako se tudi gradbeniki lahko organizirajo, da pa končni rok same izvedbe projekta ni ogrožen,« je dejal Osrečki.