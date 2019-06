Zaradi prometne nesreče na Primorki večkilometrski zastoj

Na primorski avtocesti med Uncem in Ravbarkomando proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče je več kot 12 kilometrski zastoj. Potovalni čas se podaljša za približno eno uro in 25 minut. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo z avtoceste med priključkoma Razdrto in Unec, svetujejo na Prometno-informacijskem centru za državne ceste.



Zaradi prometne nesreče je na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana - jug proti Dolenjski zaprt vozni pas, promet je oviran tudi na priključku. Nastal je štirikilometrski zastoj, potovalni čas pa se podaljša približno za pol ure.



Kilometrski zastoj je tudi na vzhodni mariborski obvoznici med Dragučovo in Vodolami proti Ljubljani.



Zaradi razsutega tovora je na štajerski avtocesti zaprt uvoz Celje center proti Ljubljani, promet je oviran na izvozu.



Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Metlika.