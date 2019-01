Zaradi prometne nesreče zaprta avtocesta med Mariborom in Šentiljem

Zaradi prometne nesreče je za ves promet v smeri Avstrije zaprta avtocesta A1 Maribor–Šentilj, so sporočili s policijske uprave Maribor. Nekoliko naprej od cestninske postaje Dobrenje sta trčila dva osebna avtomobila.



Po dosedanjih podatkih sta bili v prometni nesreči udeleženi dve osebi. Obe sta poškodovani in kot kaže v tem trenutku, obe lažje.



Po prvih ugotovitvah naj bi eno od vozil po avtocesti vozilo v nasprotni smeri, eden od voznikov je ostal v vozilu ukleščen in ga iz vozila rešujejo gasilci. Na kraju nesreče so tudi reševalci in policisti.