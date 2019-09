Zaradi prometne nesreče zaprta polovica primorske avtoceste

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Tudi sicer so ceste po državi to dopoldne precej prometno obremenjene, poroča prometno-informacijski center.



Na odseku, kjer se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj, ki sega na ljubljansko obvoznico. Vozniki osebnih vozil lahko uporabijo regionalno cesto Ljubljana - Vrhnika. Po prvih podatkih je prišlo do verižnega trčenja osmih vozil, nobena oseba pa naj ne bi utrpela telesnih poškodb, je sporočila Nataša Pučko, predstavnica za odnose z javnostmi PU Ljubljana.



Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred priključkom Sneberje proti Ljubljani.







Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico-jug proti Mariboru, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na nekaterih cestah pri obali oz. proti meji s Hrvaško ter na cesti Lesce - Bled.



Čakalna doba je v obe smeri na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane in Gruškovje. Giblje se med pol do ene ure.