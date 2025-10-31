Del primorske avtoceste odprt, še vedno ostaja zastoj

Zaradi prometne nesreče je bila popolnoma zaprta primorska avtocesta med Logatcem in Uncem v smeri proti Kopru, so sporočili s Prometno-informacijskega centra. V nesreči sta bili udeleženi osebno in tovorno vozilo. Slednje se je po podatkih Darsa prevrnilo.

Obvoz za osebna vozila je še vedno možen po regionalni cesti Vrhnika - Logatec - Unec. Nastal je zastoj.

Na primorski avtocesti je promet oviran tudi proti Ljubljani med Uncem in Logatcem, zaprt je prehitevalni pas. Na štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico za Podmiljem proti Ljubljani je zaprt vozni pas. Tam je možnost naleta. Na cesti Ljubljana - Litija v Ribčah promet poteka izmenično enosmerno.