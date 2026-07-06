Prej zaprta štajerska avtocesta spet odprta

Zaradi prometne nesreče je bila zaprta štajerska avtocesta med Celjem center in Dramljami proti Mariboru, je poročal prometno-informacijski center. V prometni nesreči, ki se je popoldne zgodila na štajerski avtocesti med priključkoma Celje center in Dramlje proti Mariboru, je nastala zgolj materialna škoda.

V nesreči je bilo udeleženo eno vozilo, so za STA pojasnili na Policijski upravi Celje. Cesta je tam spet normalno prevozna, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Na slovenskih cestah promet sicer ponekod ovirajo zastoji. Na štajerski avtocesti pred Dramljami proti Mariboru je promet oviran na odstavnem pasu, zastoj pa še vedno vztraja. Zastoji nastajajo tudi na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami ter naprej proti Brezovici, pa tudi med Rudnikom in Kozarjami.

Pot iz Ljubljane v Maribor tako traja dobro poldrugo uro, še malo dlje pa se boste vozili iz Maribora v Ljubljano. Podaljšana je tudi pot od Ljubljane do Kopra, traja uro in 23 minut.

Gneča je še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je približno kilometer dolg zastoj, ter na cesti Celje–Laško pri Polulah v obe smeri.