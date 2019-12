Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je zaprt vozni pas na severni ljubljanski obvoznici med priključkoma Šiška in Dravlje proti Kosezam, sporoča Prometno-informacijski center za državne ceste Območje zastojev je dolgo sedem kilometrov sega do priključka Nove Jarše, potovalni čas pa se podaljša za približno eno uro.Iz smeri Štajerske proti Primorski in Gorenjski priporočajo vzhodno in južno ljubljansko obvoznico.