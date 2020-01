Zaradi prometnih nesreč zastoji na štajerski in dolenjski avtocesti

Zaradi odstranjevanja posledic prometnih nesreč sta zastoja tako na štajerski avtocesti v smeri Maribora kot na dolenjski v smeri Obrežja, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste Na štajerski avtocesti za priključkom Domžale proti Mariboru so posledice nesreče odstranili, še vedno pa je zastoj do razcepa Zadobrova.Na dolenjski avtocesti med priključkoma Smednik in Dobruška vas v obe smeri promet poteka samo po odstavnem pasu. Nastal je daljši zastoj proti Obrežju, potovalni čas se podaljša do 50 minut.