Zaradi raka se vsako leto podre svet 80 družinam

Od 70 do 80 slovenskih družin se mora vsako leto soočiti s kruto diagnozo svojega otroka – z rakom. Vsak teden ga namreč odkrijejo pri enem do dveh otrocih, v povprečju starih šest let, ob pravočasni diagnozi jih v razvitih državah ozdravi 80 odstotkov, v nerazvitih le tretjina, vsak peti pa za rakom umre, kar pomeni, da pri 16 od 80 novo obolelih na leto zdravljenje ne bo uspešno … Na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani se tačas, pravi Eva Mihovec, podpredsednica društva Junaki 3. nadstropja, zdravi okoli dvajset junakov.

Otroški rak. INFOGRAFIKA: Delo

»Zlato je plemenita kovina. Prav tako so plemeniti naši otroci. Predstavlja plamen upanja in čistost otroških src. Simbolizira boj z rakom. Zlato mora skozi ogenj, da postane močnejše in trpežnejše. Takšna je tudi pot Junakov – otrok z rakom. Po vseh težavah in bolečinah, ki jih izkusijo, so močnejši in pogumnejši. Zato jih imenujemo Junaki z veliko začetnico,« pravijo v društvu Junaki 3. nadstropja, kjer so pripravili tudi uporabne nasvete, kako pristopiti do obolelih otrok in njihovih svojcev. Opažajo namreč, da sprejetost rakavih bolnikov še vedno marsikje šepa in da v številnih okoljih kljub stalnemu ozaveščanju veljajo zmotna prepričanja zlasti sovrstnikov obolelih o raku, med drugim, da so za rakom oboleli otroci kužni, ali da je to bolezen, za katero ni zdravila …

Levkemija tretjina vseh rakov

V svetu bitko z rakom izgubi 90.000 otrok na leto. Rak je med vodilnimi vzroki smrti otrok: pri otrocih v razvitem svetu, starih od pet do 14 let, celo drugi najpogostejši, pri nas pa po podatkih Onkološkega inštituta tretji – pred poškodbami in prirojenimi nepravilnostmi. Vrste rakavih obolenj pri naših otrocih so podobne kot pri otrocih v svetu. Najpogostejši raki pri slednjih so levkemija, možganski tumorji in ne-hodgkinov limfom. Pri nas tretjino vseh rakov pri otrocih predstavlja levkemija, petina je tumorjev osrednjega živčevja, dobra desetina je limfomov, ostalo so drugi tako imenovani solidni tumorji.

JUNAKI5 S pošiljanjem SMS-sporočil JUNAKI5 na 1919 je mogoče prispevati pet evrov za nakup dobrih 7000 evrov vrednega spektrofotometra za hitro in uspešno diagnostiko raka.

Po eni zadnjih raziskav, objavljeni v strokovni reviji Cancer Medicine, ostajajo vzroki raka pri otrocih še vedno bolj ali manj nepojasnjeni, so pa lahko povezani z genetskimi, dednimi in okoljskimi dejavniki. Genetsko je pogojen zelo majhen delež otroških rakov – podatki kažejo, da ima predispozicijo zaradi genetike približno desetina otrok z rakom. Ker tudi vplivi okolja ali način življenja pri najmlajših v glavnem še niso pomembni dejavniki, so vzroki za raka pri otrocih, kot domneva stroka, naključni. Pa vendar med nevarnostnimi dejavniki iz okolja med drugim omenjajo tudi okužbe z nekaterimi virusi in bakterijami ter kemične dejavnike, in celo socialnoekonomski status. V 2020 so v svetu odkrili več kot 206.000 novih primerov raka, največjo incidenco so zaznali v Severni Ameriki, zahodni Evropi, Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Bolezni ni mogoče preprečiti

V septembru se vrstijo pohodi, druženja …, skratka, aktivnosti, ki ozaveščajo o otroškem raku. Eno teh druženj bo ta konec tedna, ko se bo na Bledu in v Bohinju zbralo več kot 50 družin Junakov 3. nadstropja, društva, ki združuje starše otrok, zdravljenih na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani.

Pojavnost raka pri otrocih je višja v državah z višjim indeksom človekovega razvoja, umrljivost pa v tistih z nižjimi indeksi. Razlogi za naraščajočo pojavnost, domnevajo avtorji raziskave, so lahko povezani z zdravljenjem neplodnosti, naraščajočo starostjo staršev in hormonskimi kontracepcijami. Zmanjšana umrljivost zaradi raka v otroštvu pa je – tako študija – »verjetno posledica izboljšane zgodnje diagnoze in napredka v protokolih zdravljenja«. Ker raka pri otrocih na splošno ni mogoče preprečiti, je najučinkovitejša strategija za zmanjšanje bremena te bolezni pri najmlajših povezana s čimprejšnjo pravilno diagnozo.