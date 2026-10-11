Zaradi selitve zapornikov cestne zapore, koliko je stal zapor v Dobrunjah?

Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah je danes dobil svoje stanovalce. Vanj so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna, ničesar niso prepustili naključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narić. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenski sankcij Denis Perše je v jutranji izjavi poudaril, da je za sistem uprave danes, ko zaključujejo zadnjo fazo selitve, eden srečnejših dni. »Namreč že vrsto let se soočamo s prezasedenostjo in verjamem, da bomo s to novo pridobitvijo rešili vsaj en del tega problema,« je dodal. Drugačna organizacija dela čaka tudi zaposlene, »predvsem pa je bistveno to, da z novimi prostori dobivamo sodoben, varen, funkcionalen zapor, ki bo v dobro zaposlenim, obenem pa bo ...