Zaradi sosežiga zahtevajo nujno sejo

Ljubljana – Če je od 599 primerov azbestoz, 1866 primerov plevralnih rakov in 189 primerov mezoteliomov , ki so jih v Sloveniji odkrili med letoma 1998 in 2016, s Soško dolino povezanih petsto primerov azbestoz, 1773 plevralnih rakov in 128 mezoteliomov, pri tem pa okoljsko ministrstvo ugotavlja, da največji onesnaževalec Salonit Anhovo ravna v skladu z zakonodajo, so največja težava zakonski predpisi, ugotavljajo v Levici.Zato zahtevajo sklic nujne skupne seje odborov za infrastrukturo, okolje in prostor ter za zdravstvo, v sprejetje pa državnemu zboru predlagajo štiri sklepe: Arso ne odobri večje proizvodnje klinkerja in s tem sosežiga odpadkov v Salonitu Anhovo (SA), inšpektorat za okolje in prostor nemudoma opravi izredni nadzor nad tehnologijami BAT v tovarni; vlada naj v mesecu dni izenači dovoljene izpuste v industrijskih obratih s tistimi v sežigalnicah ter prouči nadaljnje vplive SA na okolje in zdravje ljudi; in ali je na ogroženem območju mogoče omejiti nadaljnje (so)sežiganje odpadkov.