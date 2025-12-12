  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Zaradi sporne nabave stare vetrne elektrarne odstopil direktor

    Podjetje Hmezad TMT, ki je bilo izbrano na razpisu, je dobavilo več kot 20 let staro vetrnico iz Turčije, ki so jo predstavljali kot novo.
    Dravske elektrarne so septembra odstopile od pogodbe z izvajalcem za dobavo opreme vetrne elektrarne. FOTO: Tadej Regent
    Galerija
    Dravske elektrarne so septembra odstopile od pogodbe z izvajalcem za dobavo opreme vetrne elektrarne. FOTO: Tadej Regent
    STA
    12. 12. 2025 | 09:00
    12. 12. 2025 | 09:12
    3:06
    A+A-

    Damjan Seme je odstopil s položaja generalnega direktorja Dravskih elektrarn Maribor (DEM), so za STA potrdili v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE), lastniku omenjene družbe. Kot so pojasnili, je Seme poslovodstvu HSE in nadzornemu svetu DEM posredoval odstopno izjavo. Vzrok za njegov odstop bi lahko bila afera z vetrno elektrarno Mali Log.

    Seme je po neuradnih informacijah portala Necenzurirano odstopno izjavo podal pred začetkom četrtkove seje nadzornega sveta DEM. Ta je obravnaval ugotovitve revizije projekta sporne vetrne elektrarne v občini Loški Potok, ki jo je opravila služba za skladnost poslovanja pri HSE. Posel sicer preiskujejo tudi kriminalisti.

    Kdo bo nasledil Semeta, za zdaj ni jasno. »Postopki imenovanja novega generalnega direktorja DEM še potekajo, zato več trenutno ne moremo komentirati,« so še sporočili iz HSE. Odločitev o tem naj bi po informacijah portala sprejeli v prihodnjih dneh.

    Seme, ki ves čas javno poudarja, da s podrobnostmi projekta vetrne elektrarne do razkritja nepravilnosti ni bil seznanjen, je mariborsko energetsko družbo vodil od konca leta 2022.

    Prav portal Necenzurirano je poleti razkril sumljive posle pri projektu s prvo državno vetrno elektrarno, vrednem več kot tri milijone evrov. Podjetje Hmezad TMT, ki je bilo izbrano na razpisu, je namreč dobavilo več kot 20 let staro vetrnico iz Turčije, ki so jo predstavljali kot novo. Vetrnica, ki jo je vlada na predlog ministra za okolje, prostor in energijo Bojana Kumra uvrstila med projekte, sofinancirane iz državnega podnebnega sklada, zato še vedno ne obratuje, saj bi bila nevarna za ljudi in okolje.

    Podjetje Hmezad TMT, ki je bilo izbrano na razpisu, je dobavilo več kot 20 let staro vetrnico iz Turčije. FOTO: Tadej Regent
    Podjetje Hmezad TMT, ki je bilo izbrano na razpisu, je dobavilo več kot 20 let staro vetrnico iz Turčije. FOTO: Tadej Regent

    Ob tem so se v javnosti pojavili resni sumi, da je bil javni razpis za vetrno elektrarno Mali Log prirejen. Prepis SMS-sporočil, ki jih je pridobila TV Slovenija, kaže, da sta se predstavnika naročnika, družbe DEM, in izbranega dobavitelja, podjetja Hmezad TMT, o podrobnostih posla dogovarjala še pred objavo razpisa.

    Dravske elektrarne so sicer septembra odstopile od pogodbe z izvajalcem za dobavo opreme vetrne elektrarne ter unovčili finančno zavarovanje za dobro izvedbo del.

    V podjetju Hmezad TMT, ki se prej z energetskimi projekti ni ukvarjalo, je pa med drugim znano iz afere z dobavo zaščitnih mask med pandemijo covida-19, trdijo, da so žrtev kaznivih dejanj naročnika, prevare dobavitelja in »še ne popolnoma jasne vloge« nekdanjega sodelavca.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Biščak: Robert Golob je trenutno edini, ki lahko prepreči Janševo vlado

    Pri tistih volivcih, ki volijo racionalno in taktično, je Robert Golob edina izbira, ki lahko prepreči vlado stranke SDS in Janeza Janše.
    Uroš Esih 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Podpora AfD Trumpu

    Napoved propada Evrope so sprejeli z odprtimi rokami

    Več kot dvajset poslancev skrajno desne AfD se bo udeležilo gala prireditve republikanskega podmladka.
    Barbara Zimic 12. 12. 2025 | 07:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Novi val zapiranja bančnih poslovalnic

    V nekaterih manjših krajih se morajo do gotovine ali banke voziti več kilometrov. Nad krčenje bančne mreže tudi Banka Slovenije.
    Maja Grgič 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    E-oskrba v dolgotrajni oskrbi

    Dva tisoč uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe

    Več kot 600 uporabnikov je prejemanje storitve po 1. juliju prekinilo, tudi zaradi neupravičenega strahu pred plačevanjem storitve.
    Andreja Žibret 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    E-oskrba v dolgotrajni oskrbi

    Dva tisoč uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe

    Več kot 600 uporabnikov je prejemanje storitve po 1. juliju prekinilo, tudi zaradi neupravičenega strahu pred plačevanjem storitve.
    Andreja Žibret 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
