Zaradi suma ponareditve referenc namerava 2TDK vložiti kazensko ovadbo  

Po tem, ko so v začetku meseca avgusta razveljavili razpis za projekt Glinščice , in sicer zaradi suma, da je prvotno izbrani ponudnik ponaredil reference, ponudbi drugih dveh pa sta bili neustrezni, se po poročanju Televizije Slovenija obeta nov zaplet. Po njihovih informacijah bo 2TDK zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja referenc vložil kazensko ovadbo.Razpisno dokumentacijo za gradnjo železniškega viadukta čez dolino Glinščice bo tako najverjetneje pregledala policija. Sicer gre le za 170 metrov dolg obseg 27-kilometrske proge drugega tira med Divačo in Koprom.Projektna družba 2TDK naj bi danes na Nacionalni preiskovalni urad (NPU) podala kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja referenc pri razpisu za premostitev doline Glinščice na progi drugega tira. Po neuradnih podatkih zoper tretjo osebo, je poročala Televizija Slovenija.Generalni direktor, ki je bil na začetku meseca jasen, da obstaja sum ponareditve, bo zdaj ugotavljanje, kdo je za to odgovoren, predal policiji. Na razpis so sicer prispele tri ponudbe. Najcenejši je bil konzorcij podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel (nekaj manj kot osem milijonov evrov), ponudbi sta oddala še Kolektor CGP skupaj z družbama Riko in Pomgrad (13,5 milijona evrov) ter podjetje Godina (14,3 milijona evrov).Družba 2TKD je za izvajalca izbrala najugodnejšega ponudnika, nato pa je svojo odločitev, ker »faza pregleda in ocenjevanja ponudb ni bila ustrezno opravljena«, razveljavila in znova pregledala ponudbe.