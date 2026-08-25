Zaradi suše do 40 odstotkov manj grozdja, trgatev tri tedne prej

Zaradi suše, kakršne ne pomnijo niti najstarejši prebivalci, na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju po oceni Jerneja Martinčiča s KGZ Novo mesto v vinogradih pričakujejo do 40-odstotni izpad pridelka. Trgatev se bo po besedah Martina Blažiča iz društva vinogradnikov začela tri tedne prej kot običajno, suša pa bo vplivala tudi na kakovost vin.

Po besedah svetovalca za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Martinčiča je dolgotrajna suša prizadela predvsem mlajše nasade vinogradov. »Ponekod je do polovica mladik brez listja, na najbolj prizadetih območjih so se posušile tudi mladike, v nekaterih predelih celo trsi. Slednje povzroča skrbi predvsem za prihodnje leto, saj se trta ne bo imela od kod razvijati,« je povedal za STA.

Manj pridelka, slabša kakovost

Ker trta ni imela vode, je to po Martinčičevih pojasnilih vzela iz grozdja, zaradi česar je to uvelo in nerazvito, jagode pa kisle in grenke. »Posledično bo pridelka manj, slabša bo tudi kakovost. Bolje bo tam, kjer so upoštevali naš nasvet in so grozdje redčili,« ugotavlja. Dolgo pričakovan dež, ki je vendarle prišel v zadnjih dneh, bo po mnenju Martinčiča stanje izboljšal, ne bo pa škode povsem preprečil. »Največji učinek dežja bo tam, kjer vse skupaj še ni šlo čez točko propada. Tam, kjer so se listi in mladike že posušili, je pa že prepozno,« je povedal.

V celoti na zavodu pričakujejo od 30 do 40 odstotkov zmanjšan pridelek. Dolgotrajna suša ima posledice tudi na dozorevanje gozda. Po besedah namestnika predsednika Društva vinogradnikov Trška Gora Martina Blažiča se bo letošnja trgatev vsaj na Trški Gori pri Novem mestu začela tri tedne prej.

Glavnino trgatve pričakuje konec drugega tedna v septembru, medtem ko v običajnih letih praviloma poteka konec omenjenega meseca. Tudi sam pričakuje, da bo grozdja do 40 odstotkov manj kot v običajnih letih. Ker ima več kislin in manj sladkorjev, bo kakovost vin letos slabša. »Stanje bo najbolj vplivalo na boljša vina, kot so sauvignon, razni pinoti in kernerji ter podobno. Manj težav bo z žametno črnino, kraljevino, ki sta sicer tudi glavni sestavini za cviček,« je pojasnil.

In kako v prihodnje čim bolj ublažiti posledice suš? Martinčič s kmetijsko-gozdarskega zavoda svetuje predvsem pravilno pripravo zemlje: »Zemljo je treba nujno primerno humificirati, globoko zrigolati in razrahljati, da ima trta primerno rastišče in lahko razvije korenine. To je zagotovilo, da bo veliko lažje prebrodila sušo in druge stresne razmere.«