Zaradi svastik Levica kazensko ovadila skrajnega desničarja

V Levici so zaradi širjenja nacistične simbolike in spodbujanja sovraštva vložili kazensko ovadbo zoper storilca, ki je stavbo ministrstva za kulturo porisal s svastikami. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je ob tem opozorila na širjenje ekstremizma in kot enega ključnih generatorjev normalizacije skrajno desnih idej pri nas izpostavila SDS.

Kot je na novinarski konferenci ob predstavitvi ovadbe dejala Vrečko, je širjenje nacistične simbolike in spodbujanje sovraštva širši pojav, ki je povezan tudi s širjenjem ekstremizma v Sloveniji. Spomnila je na svastike in nacistične simbole tudi drugod in na poškodovanje pravoslavnega križa v Kopru.

»Vse to je povezano z nekim širšim družbenim kontekstom porasta skrajne desnice, porasta sovražnih ideologij, sovražnega govora in napada na vse drugače misleče. Tukaj enostavno ne morem mimo tega, da je ena izmed generatork tovrstnega diskurza v slovenskem javnem prostoru tudi največja opozicijska stranka SDS s svojim predsednikom Janezom Janšo na čelu,« je dejala. Ob tem je bila kritična tudi do njegovega odnosa do nevladnih organizacij.

Kritična je bila tudi do pojavov ekstremizma, skrajnih desničarjev in tistih, ki si želijo družbo enoumja in sovraštva. »Dokler bomo tiho in stali ob strani, bo tega vedno več,« je poudarila. Po njenem prepričanju se ekstremizma ne sme normalizirati in se je treba proti njemu postaviti tudi s kazenskimi sankcijami in vložitvijo kazenskih ovadb.

V Levici, kot je poudarila, zagovarjajo, da mora demokratični dialog temeljiti na spoštljivosti, da ni prostora za sovraštvo ne na družbenih omrežjih ne z anonimnimi akcijami, zlasti pa ne s strani najvidnejših politikov in javnih funkcionarjev. Ti morajo biti družbi in predvsem mlajšim generacijam za zgled, je prepričana Vrečko.

»To, kar se je zgodilo na fasadi ministrstva za kulturo, je bilo politično dejanje,« je poudarila. Izpostavila je še, da je svastika, simbol pod katerim so se zgodila največja grozodejstva človeštva, zato se ji zdi nedopustno, da jo v družbi toleriramo.

V Levici so ob tem izpostavili, da se je storilec sam razkril. Gre za Nikolo Popovića, ki je imel po poročanju portala N1 pri dejanju oblečeno majico z logotipom skrajno desne skupine, ki širi sovražna sporočila o migrantih in judih.

Kot je razvidno iz vložene ovadbe, so Popovića ovadili za storitev kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po prvem odstavku 297. člena kazenskega zakonika, ki ga je storil s tem, ko je 25. decembra lani na pročelje in okna stavbe ministrstva za kulturo narisal več kljukastih križev, se pri tem snemal, posnetek pa javno objavil na družbenem omrežju X na svojem profilu in profilu Slovenistov.

V sporočilu za javnost so v Levici poudarili še, da ne gre za vandalizem, umetniško dejanje ali izražanje državljanskega protesta. »Gre za načrtno dejanje širjenja nacistične ideologije. Storilec je dejanje načrtno dokumentiral in razširil prek spleta, kar jasno kaže na namen širjenja ekstremistične simbolike in promocijo skrajno desnega gibanja ter nestrpnosti,« so prepričani.