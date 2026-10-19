Subvencije Eko sklada lahko občutno zmanjšajo stroške energetske prenove hiše, vendar lahko lastnike že na videz majhne napake drago stanejo. Nepravilno izbrani materiali, neustrezna debelina izolacije, manjkajoča dokumentacija ali pomanjkljive fotografije izvedenih del so lahko razlog, da ostanejo brez pričakovane finančne spodbude.

Neodvisni energetski svetovalec dr. Ivan Kenda v podkastu Deloindom opozarja, da številni lastniki strokovno pomoč poiščejo šele po prejemu zavrnilne odločbe. Takrat je lahko za odpravljanje napak že prepozno. Posebej opozarja tudi na pretirano zanašanje na izvajalce, ki obljubijo, da bodo poskrbeli za vse potrebno.

Katere napake pri prenovi je najtežje popraviti, kaj vse je treba fotografirati med izvedbo del in zakaj lahko zaradi nekaj centimetrov pretanke izolacije ostanete brez subvencije? V celotnem članku na Deloindom.si preberite opozorila dr. Ivana Kende in preverite, kako se izogniti dragim zapletom pri pridobivanju sredstev Eko sklada.